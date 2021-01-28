У США виявили перші випадки зараження коронавірусом з ПАР

У США виявили перший випадки зараження південноафриканським штамом коронавірусу. Два випадки зафіксували в штаті Південна Кароліна.

Про це повідомляє ABC27.

За даними управління охорони здоров'я штату, хворі на коронавірусом не були знайомі між собою, а також не були недавно за кордоном.

Через цього є підозри, що в штаті є ще випадки зараження саме цим штамом.

У середу повідомлялося, що у Північній Македонії зафіксували випадок зараження британським штамом коронавірусу. Його виявили у чоловіка, який вже перехворів і не виїжджав з країни.

Також минулого тижня Фінляндія вирішила відновити авіасполучення з Великобританією, Ірландією та Південною Африкою. У цих країнах знайшли випадки зараження мутував коронавірусом.