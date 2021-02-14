У США  виявили коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer

За його словами, коронавірус у людей виявили через мінімум два тижні після введення другої дози вакцини.

При цьому Сайдлінґер наголосив, що в усіх чотирьох людей хвороба протікає в легкій формі або й безсимптомно.

"Це цілком очікувано для вакцини, яка має феноменальну, але все ж 95%-ву ефективність. Це означає, що 5% все ж можуть інфікуватися", - сказав він.