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У США  виявили коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer

Автор: Даша Харченко, Андрій Козловський

В американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.

Про це повідомив епідеміолог штату Ореґон Дін Сайдлінґер, передає WFLA.

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За його словами, коронавірус у людей виявили через мінімум два тижні після введення другої дози вакцини.

При цьому Сайдлінґер наголосив, що в усіх чотирьох людей хвороба протікає в легкій формі або й безсимптомно.

"Це цілком очікувано для вакцини, яка має феноменальну, але все ж 95%-ву ефективність. Це означає, що 5% все ж можуть інфікуватися", - сказав він.

Нагадаємо, зараз у світі проходить вакцинація препаратами Moderna, Pfizer і AstraZeneca. Також частина країн використовують російську вакцину Супутник V, а також китайські Sinovac і Sinopharm.

Також головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні зареєструють COVID-вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.

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