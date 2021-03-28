США стурбовані втручанням влади Китаю у звіт ВООЗ про коронавірус
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість "методологією і процесом" майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про походження коронавірусу. Влада Пекіну не надали дані і втручалися в текст.
Про це сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.
Як зазначив Блінкен, недовіру до доповіді викликає "той факт, що уряд в Пекіні, скоріше за все, допомагав його написати".
"Давайте подивимося, що буде в цьому звіті", - зазначив він.
Команда ВООЗ по встановленню фактів, яка побувала в Ухані, де виник COVID-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.
Відзначимо, в середині січня поточного року експерти ВООЗ прибутку в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.
Нагадаємо, експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.
У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.