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США стурбовані втручанням влади Китаю у звіт ВООЗ про коронавірус

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 18:55
США стурбовані втручанням влади Китаю у звіт ВООЗ про коронавірус Фото: Ентоні Блінкен стурбований втручанням влади Китаю в звіт ВООЗ (state.gov)
Автор: Олександр Білоус

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість "методологією і процесом" майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про походження коронавірусу. Влада Пекіну не надали дані і втручалися в текст.

Про це сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

Як зазначив Блінкен, недовіру до доповіді викликає "той факт, що уряд в Пекіні, скоріше за все, допомагав його написати".

"Давайте подивимося, що буде в цьому звіті", - зазначив він.

Команда ВООЗ по встановленню фактів, яка побувала в Ухані, де виник COVID-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

Відзначимо, в середині січня поточного року експерти ВООЗ прибутку в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

Нагадаємо, експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

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