США не обіцяли Китаю "пряників" за відмову від допомоги Росії, - прес-секретар Білого дому

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла ще деякі подробиці про розмову Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном. За її словами, США не пропонували Китаю жодних заохочень за допомогу у врегулюванні війни в Україні.

За словами Псакі, Байден не пропонував Сі Цзіньпіну ніяких "пряників" в обмін на згоду Китаю не допомагати Росії – навіть, наприклад, у вигляді зняття санкцій, раніше введених щодо Китаю з інших приводів. У той же час в Білому домі дали зрозуміти, що негативні наслідки для Китаю в разі, якщо він допоможе Росії, необов'язково приймуть форму санкцій.

Псакі зазначила, що більшу частину двогодинної розмови двох лідерів говорив Байден: він детально пояснював позицію Сполучених Штатів і кроки, зроблені США і їх союзниками у відповідь на агресію Росії проти України.