У США новий антирекорд за кількістю заражених за добу

За останню добу в Сполучених Штатах Америки зареєстрували понад 61 тисячу випадків зараження коронавірусом. Це найвищий щоденний приріст з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Worldometers.

Загалом добовий приріст хворих склав трохи більше 61 тисячі осіб. Рекорди були встановлені в Техасі (+10,1 тисяча), Флориді (майже +10 тисяч) і Каліфорнії (+8,4 тисячі).

Загальне число інфікованих у США на сьогоднішній день становить понад 3,1 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли майже 135 тисяч американців. Водночас, майже 1,4 млн людей, згідно зі статистикою, одужали і були виписані з лікарень.

Нагадаємо, рекордні показники захворюваності в США фіксують другий тиждень поспіль. Новий спалах захворюваності стався після масових протестів.

Раніше головний інфекціоніст США прогнозував, що з нинішньою тенденцією число нових хворих в країні може збільшитися до 100 тисяч в день.