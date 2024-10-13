В США неизвестный устроил стрельбу возле университета, есть погибший и раненые

По данным правоохранителей, инцидент произошел на углу Джефферсон-стрит и 27-й авеню N. около 17:00 по местному времени (около полуночи 13 октября по Киеву). После этого в университете заявили о стрельбе в районе кампуса.

Как говорится в сообщении полиции Нэшвилла, всего 10 пострадавших с огнестрельными ранениями сейчас находятся в местных больницах. Погиб 24-летний мужчина.

Точных данных, кто открыл огонь по людям, в настоящее время нет. В полиции заявили, что "по меньшей мере, один из раненых подозревается в причастности к стрельбе".

Также в правоохранительных органах отметили, что место происшествия охраняется, и все пострадавшие находятся в районных больницах.

Трагедия произошла во время встречи выпускников данного университета в районе вокруг кампуса.

Также американские СМИ обращают внимание, что инцидент произошел через год после того, как другие высшие учебные заведения, в частности, Университет штата Моргана и Университет штата Боуи, имели подобные проблемы с насилием во время празднования встреч своих бывших студентов.

Другие случаи массовой стрельбы в США

Напомним, в декабре прошлого года стрельба произошла в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе. Тогда в полиции заявили о смерти нападавшего.

В феврале этого года в городе Канзас-Сити (штат Миссури) произошла стрельба во время празднования победы местной футбольной команды "Чифс" в Суперкубке НФЛ. В результате инцидента была одна жертва и более двух десятков раненых.

Ранее сообщалось, что около года назад неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон (штат Мэн). В результате погибли 18 человек, ранения получили более полусотни человек. А после трехдневных поисков подозреваемый в этих убийствах нападавший был обнаружен мертвым.

В апреле 2023 года в городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного балла в средней школе.

Также сообщалось, что в мае 2023-го стрельба произошла в торговом центре в пригороде Далласа. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

А в июне того же года в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли 2 человека, еще 5 получили ранения.

Добавим, что в сентябре этого года в американском штате Джорджия произошла стрельба в школе - тогда неизвестный открыл огонь по старшеклассникам, в результате чего были погибшие и раненые.