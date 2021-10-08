В США невакцинованих виключають зі списку очікування на трансплантацію: в чому причина

В Колорадо одній з пацієнток дали місяць часу, аби вона встигла вакцинуватися. У разі відмови - її виключать зі списку очікування на трансплантацію нирки. Втім, жінка поки вагається щодо свого рішення через релігійні погляди.

За словами експертів, вакцинація перед трансплантацією є стандартною практикою. Післяопераційні ліки проти відторгнення викликають імуносупресію у реципієнтів і піддають їх високому ризику, в тому числі від коронавірусу.

"Пацієнти, які перенесли трансплантацію, набагато більш уразливі для інфекцій", - заявила клінічний директор відділу трансплантації та інфекційних захворювань UW Medicine Камілла Коттон.