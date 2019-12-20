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У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові, є жертви

Новини » В світі     20.12.2019 - 20:28
У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові, є жертви
Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті стрілянини загинули два державних співробітника

У США сталася стрілянина в одній з державних установ в Північній Кароліні, в результаті якої загинули дві людини, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що стрілянина сталася в місті Вінстон-Сейлем в муніципальному будинку громадських робіт. В результаті стрілянини загинули двоє працівників міських, ще дві людини отримали поранення, які не несуть загрози життю.

Міська влада заявили, що вдалося стабілізувати ситуацію. При цьому інших подробиць поки не повідомляється.

Нагадаємо, 19 грудня у центрі Москви невідомий відкрив вогонь з автомата Калашникова поблизу будівлі ФСБ. В результаті стрілянини загинув один співробітник служби охорони ФСБ, після чого нападника вдалося ліквідувати. Пізніше в лікарні від поранень загинув другий співробітник російських спецслужб. Ще один правоохоронець у важкому стані перебуває в лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у США днями сталася стрілянина в казино в штаті Монтана. В результаті стрілянини загинули як мінімум три людини. Стрілка вдалося ліквідувати.

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