У США за тиждень у понад 200 тисяч дітей виявили COVID

За минулий тиждень у Сполучених Штатах підтвердили майже 204 тисячі випадків захворювання на COVID серед дітей. Це другий за величиною тижневий рекорд зараження за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Видання зазначає, що в США спостерігається різке зростання числа випадків захворювання серед дітей, якраз перед початком нового навчального року.

Після зниження на початку літа число нових випадків захворювання серед дітей збільшилася"в геометричній прогресії". Причому за останній місяць захворюваність зросла більш ніж у п'ять разів, збільшившись з приблизно 38 тисяч випадків на тижні, що закінчився 22 липня, що становить 427% зростання тижневого показника.

З початку пандемії майже 4,8 млн дітей отримали позитивний результат на COVID-19. Минулого тижня діти склали 22,4% від усіх зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

В цей час важкі захворювання, викликані COVID-19, залишаються рідкістю серед дітей. При цьому наголошується, що від 0,1% до 1,9% всіх випадків захворювання дітей на COVID-19 призвели до госпіталізації.

Крім того, 0,03% всіх випадків захворювання дітей призвели до смерті.