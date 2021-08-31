ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У США за тиждень у понад 200 тисяч дітей виявили COVID

Новость на русском →
США, Вівторок 31 серпня 2021 19:57
У США за тиждень у понад 200 тисяч дітей виявили COVID Фото: у США за тиждень у понад 200 тисяч дітей виявили COVID (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

За минулий тиждень у Сполучених Штатах підтвердили майже 204 тисячі випадків захворювання на COVID серед дітей. Це другий за величиною тижневий рекорд зараження за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Видання зазначає, що в США спостерігається різке зростання числа випадків захворювання серед дітей, якраз перед початком нового навчального року.

Після зниження на початку літа число нових випадків захворювання серед дітей збільшилася"в геометричній прогресії". Причому за останній місяць захворюваність зросла більш ніж у п'ять разів, збільшившись з приблизно 38 тисяч випадків на тижні, що закінчився 22 липня, що становить 427% зростання тижневого показника.

З початку пандемії майже 4,8 млн дітей отримали позитивний результат на COVID-19. Минулого тижня діти склали 22,4% від усіх зареєстрованих випадків захворювання COVID-19.

В цей час важкі захворювання, викликані COVID-19, залишаються рідкістю серед дітей. При цьому наголошується, що від 0,1% до 1,9% всіх випадків захворювання дітей на COVID-19 призвели до госпіталізації.

Крім того, 0,03% всіх випадків захворювання дітей призвели до смерті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Коронавірус
NEWS
Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський
Україна повинна знову стати космічною державою, - Зеленський
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію