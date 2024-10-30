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США назвали "ужасающим" результат последнего удара Израиля по Сектору Газа

Среда 30 октября 2024 07:03
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США назвали "ужасающим" результат последнего удара Израиля по Сектору Газа Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, по меньшей мере 93 человека погибли или пропали без вести в результате израильского авиаудара по городу Бейт-Лахия на севере Cектора Газа. Соединенные Штаты атаку "ужасающей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Израильские военные заявили, что им "известно о сообщениях о том, что сегодня [во вторник] в районе Бейт-Лахия пострадали мирные жители". Они добавили, что детали инцидента выясняются.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США "глубоко обеспокоены гибелью мирных жителей в этом инциденте". "Это был ужасающий инцидент с ужасающим результатом", - сказал он.

При этом Миллер указал на "сообщения о двух десятках убитых детей" в результате атаки.

"Трагическая цена для мирных жителей в результате последнего удара является еще одним напоминанием о том, почему нам необходимо положить конец этой войне", — сказал Миллер.

Напомним, по данным Axios, недавно директор ЦРУ Уильям Бернс обсудил с израильскими и катарскими коллегами новую формулировку соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает план по прекращению поставок гуманитарной помощи в северную часть Газы. Таким образом, он надеется уморить голодом боевиков ХАМАС.

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