США назвали "ужасающим" результат последнего удара Израиля по Сектору Газа

По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, по меньшей мере 93 человека погибли или пропали без вести в результате израильского авиаудара по городу Бейт-Лахия на севере Cектора Газа. Соединенные Штаты атаку "ужасающей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Израильские военные заявили, что им "известно о сообщениях о том, что сегодня [во вторник] в районе Бейт-Лахия пострадали мирные жители". Они добавили, что детали инцидента выясняются.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США "глубоко обеспокоены гибелью мирных жителей в этом инциденте". "Это был ужасающий инцидент с ужасающим результатом", - сказал он.

При этом Миллер указал на "сообщения о двух десятках убитых детей" в результате атаки.

"Трагическая цена для мирных жителей в результате последнего удара является еще одним напоминанием о том, почему нам необходимо положить конец этой войне", — сказал Миллер.