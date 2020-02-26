У США назвали термін готовності вакцини від коронавіруса

Розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах Америки через рік. Про це на слуханнях у комітеті з асигнувань сенату США заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар, повідомляє CNBC.

Американські політики обговорювали на слуханнях додатковий бюджетний запит у розмірі 2,5 млрд доларів на боротьбу новим коронавірусом, направлений на Капітолійський пагорб адміністрацією США.

Як пояснив Азар, медики хочуть випробувати безліч вакцин.

"Хоча безпосередній ризик поширення коронавірусу у США залишається низьким, в зараз у низці країн, у тому числі за межами Азії, захворювання поширюється, що викликає глибоку стурбованість", - сказав він і додав, що особливу тривогу викликають спалахи інфекції в Ірані та Італії.

За словами Азара, на розробки пропонується направити 1 млрд доларів, запит на який подано додатково.

Відзначимо, що на даний момент у Сполучених Штатах зафsксовано 14 випадків коронавірусe. Крім того, 39 американських громадян були евакуйовані з-за кордону і поміщені в карантин.

Нагадаємо, в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) американців попередили про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

За станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавірусу COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.