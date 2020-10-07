США назвали Росію, Китай і Іран основними загрозами нацбезпеці

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чад Волф представив документ під назвою "Оцінка загроз Батьківщині". Це перший у своєму роді звіт, в якому поєднана вся наявна у Міністерства внутрішньої безпеки інформація про чинники, що загрожують нацбезпеці США, включаючи розвідувальні та оперативні дані.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Волфа, у звіті представлена максимально докладна інформація, на підставі якої міністерство планує свої дії по захисту національної безпеки Сполучених Штатів.

"Прочитавши звіт, американці більше дізнаються про традиційні загрози, такі як тероризм і організована злочинність. Вони також зрозуміють, що наша країна стикається зі значною загрозою з боку таких держав, як Китай, Росія та Іран", - заявив Волф.

Основні висновки, до яких прийшли автори звіту, оцінюючи загрози нацбезпеці США у 2020 році:

Кіберзлочинність, як з боку національних держав, так і недержавних хакерів, залишиться гострою проблемою, і, ймовірно, буде рости.

Завдяки пандемії COVID-19, економічні конкуренти США отримали нові можливості для отримання вигоди коштом американців.

Китай, Росія та Іран будуть намагатися скомпрометувати або завдати шкоди критично важливій виборчій інфраструктурі під час виборів у 2020 році за допомогою кіберзлочинів. Ці ж країни будуть намагатися впливати на переваги американських виборців.

Найбільшу терористичну загрозу США представляють ідеологічно мотивовані терористи-одинаки та невеликі угруповання. Екстремісти як і раніше являють собою постійну і смертельно небезпечну загрозу.

Ще одна значна загроза нацбезпеці - міжнародні злочинні угруповання, особливо мексиканські картелі.

Після завершення пандемії COVID-19, Міністерство внутрішньої безпеки очікує збільшення міграційного потоку з Центральної та Південної Америки в напрямку південно-західного кордону США з Мексикою до рівнів, які спостерігалися до початку пандемії.

Серйозна загроза життю та безпеці американців, а також фактор, що руйнівно впливає на економіку - стихійні лиха.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що Китай найактивніше бажає втручатися у вибори в США.

Раніше ФБР назвало три способи іноземного втручання у вибори в США.

Зазначимо, згідно з даними Департаменту національної безпеки, РФ має намір поставити під сумнів результати голосування за президента США поштою.

Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Дональда Трампа та Джо Байдена.