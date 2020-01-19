США назвали продуктивним діалог щодо Лівії в Берліні

Держсекретар США Майкл Помпео назвав продуктивним діалог в Берліні на міжнародній конференції по Лівії. Про єтом він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Сьогодні в Берліні відбувся продуктивний діалог з моїми іноземними колегами, який був зосереджений на тому, щоб знайти політичне рішення в Лівії. Ми підтримуємо народ Лівії в роботі над побудовою безпечного майбутнього, вільного від насильства і іноземного втручання", - заявив Помпео.

Нагадаємо, в проекті підсумкової заяви, який знаходиться в розпорядженні DW, йдеться, що учасники Міжнародної конференції по Лівії прагнуть гарантувати безпеку роботи лівійської Національної нафтової корпорації.

У документі підкреслюється, що, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН номер 2259 і 2441, NOC є єдиною незалежною і легітимною нафтовою компанією Лівії. У проекті зафіксовано заклик "утриматися від будь-яких ворожих дій, спрямованих проти всіх нафтових об'єктів і інфраструктури" NOC, а також протистояти "будь-якого незаконного використання енергетичних ресурсів" Лівії.

РБК-Україна писало, що в Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція по Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй.