У США знайшли причину зростання смертності від COVID-19 в будинках для літніх людей

Відзначається, що в масштабах країни близько 59% персоналу будинків для людей похилого віку отримали щеплення, проте в деяких штатах рівень вакцинації набагато нижче - близько 40%.

Розслідування, проведене Центром контролю та профілактики захворювань (CDC), показує, що боротьба за здоров'я людей похилого віку не буде успішною, якщо більшість працівників не будуть вакциновані.

На національному рівні дані, зібрані CDC, показують, що кількість смертей і підтверджених інфекцій серед персоналу значно знизилася з моменту початку вакцинації в січні. Але кількість смертей серед невакцинованих співробітників, про які повідомлялося в липні, знову почала зростати.

CDC не оприлюднив повні результати свого розслідування, але заявив, що планує опублікувати дані в майбутньому щотижневому звіті щодо захворюваності та смертності.

За даними агентства, деякі експерти закликають владу вимагати від співробітників будинків для літніх людей робити щеплення, однак, керівники установ побоюються, що такий крок може мати неприємні наслідки-спонукати багатьох, які відчувають сумніви щодо вакцинації, просто звільнитися з роботи