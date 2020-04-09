США направили додатково 225 млн доларів для боротьби з коронавірусом

Держсекретар США Майк Помпео повідомив про виділення додаткових коштів на боротьбу з коронавірусом у всьому світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що для боротьби з коронавірусом США направили додатково 225 мільйонів доларів.

"Сполучені Штати продовжують відігравати лідируючу роль у світових зусиллях в галузі суспільної охорони здоров'я та гуманітарної допомоги у зв'язку з пандемією COVID-19. Ми зміцнюємо цю лідируючу роль, виділяючи додатково 225 мільйонів доларів на медичну, гуманітарну та економічну допомогу, щоб ще більше активізувати реакцію по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Помпео зазначив, що ця сума стане доповненням до допомоги в розмірі майже 274 мільйонів доларів, вже виділеної американським урядом для боротьби з COVID-19.

За його словами, всього за останні 20 років США виділили більше 140 мільярдів доларів тільки на потреби охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося, що за останню добу в США від коронавіруса COVID-19 померли 1736 осіб. Це є найвищим показником з моменту початку епідемії в країні. Раніше найбільша кількість загиблих від коронавіруса було зафіксовано 4 березня, коли за добу померли 1344 людини. Загальне число жертв коронавіруса в США перевищило 12,7 тисячі чоловік.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ закликав не політизувати ситуацію навколо коронавіруса. Таку заяву Гебреисус зробив у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа в роботі організації в інтересах Китаю.