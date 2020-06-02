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У США напали на українську журналістку під час протестів

Новини » В світі     02.06.2020 - 22:31
У США напали на українську журналістку під час протестів
Фото: протести в США (twitter.com)

Демонстрант вдарив її кулаком у голову та хотів забрати камеру

Під час протестів в американському місті Санта-Моніка один з демонстрантів напав на українську журналістку Христину Шевченко. Вона знімала сюжет для програми chastime, що виходить на "Голосі Америки".

Про це журналістка написала в Facebook.

За словами Шевченко, демонстрант ударив її кулаком у голову під час зйомки сюжету. Після цього він хотів забрати камеру. Його вдалося зняти на відео.

"Близько 10 хвилин ніхто не чіпав, а потім момент - і в очах потемніло від удару кулаком в тім'я. Я втратила свідомість на кілька секунд і впала. Штатив з камерою також впали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса і мені вдалося стати на одну ногу", - повідомила вона.

Шевченко додала, що їй вдалося дістатися до машини, а згодом медики діагностували у неї перелом двох пальців на нозі та легку травму голови. Поліції під час нападу не було.

У США напали на українську журналістку під час протестів

Фото: Христина Шевченко травмувала ногу в результаті нападу (facebook.com)

У сюжеті на другій хвилині можна побачити обличчя нападника.

Протести у Лос-Анджелесі: Поліція арештувала більше 500 пікетувальників. Деякі активісти почали руйнувати бізнеси, а...

Опубліковано chastime Понеділок, 1 червня 2020 р.

Раніше в американському місті Міннеаполіс, де виникли масові протести, поліція обстріляла знімальну групу німецького агентства Deutsche Welle.

Як пише агентство AP, за останні дні під час протестів у США поліція і демонстранти понад 60 разів нападали на журналістів. Серед постраждалих виявилися команда репортерів CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

На працівників ЗМІ нападали також у Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, окрузі Колумбія, Пітсбургу, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго, Детройті та Денвері.

Відзначимо, в індексі свободи преси за 2020 рік США займає 45 місце з "задовільною" ситуацією, проте поступається багатьом європейським країнам.

Протести в США спалахнули через те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували й він помер.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як по США прокотилася хвиля масових протестів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротестжурналисты
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