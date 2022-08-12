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У США напали з ножем на письменника, якому погрожував Іран

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Нью-Йорк, П'ятниця 12 серпня 2022 23:06
У США напали з ножем на письменника, якому погрожував Іран Фото: письменник Салман Рушді (facebook.com/rushdie)
Автор: Юлія Бойко

У Нью-Йорку (США) на лекції в Інституті Шатокуа невідомий накинувся на письменника Салмана Рушді, якому раніше розправою погрожували офіційні особи Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Рушді отримав ножове поранення в шию. Його госпіталізували, на даний момент потерпілий знаходиться в операційній.

За словами очевидців, чоловік кинувся на 75-річного письменника індійського походження перед тим, як він мав виступити з доповіддю. Нападника затримали.

За даними поліції, також легку травму голови отримав модератор заходу Генрі Різ.

Зазначимо, Рушді до переїзду до Британії погрожували вбивством за роман "Сатанинські вірші", який, за словами деяких мусульман, містить богохульство. Опублікований в 1988 році роман заборонили в ряді мусульманських країн. Тодішній верховний лідер Ірану проголосив фетву - релігійний указ, який закликає до вбивства.

В результаті Рушді багато років переховувався. У 1991 році був убитий японський перекладач роману Хітоші Ігарасі. У 1998 році Тегеран оголосив, що більше не буде підтримувати фетву, і письменник в останні роки жив відносно відкрито. Хоча нинішній аятола Алі Хаменеї в 2017 році заявляв, що фетва залишається в силі, а пов'язані з урядом Ірану організації зібрали мільйони доларів в нагороду за вбивство Рушді.

З 2016 року він проживає в США.

Нагадаємо, Салман Рушді був претендентом на Нобелівську премію з літератури у 2010 році.

До цього він здобув лицарський титул у Британії, що викликало негативну реакцію в Ірані та Пакистані.

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