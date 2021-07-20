США мають намір притягнути до відповідальності владу Куби за насильство проти протестувальників

За її словами, президент США Джо Байден поставив перед своєю адміністрацією розробити заходи, які б одночасно підтримували народ Куби і притягнули до відповідальності Кубинський режим. Вона зазначила, що шукаються можливості "зробити Інтернет більш доступним для кубинців".

Також вивчаються способи впливу на партнерів з міжнародних організацій, щоб збільшити потоки гуманітарної допомоги Кубі.

"Міністерство фінансів з'ясовує, хто з кубинських чиновників несе відповідальність за насильство, репресії та порушення прав людини щодо мирних Кубинських протестувальників", - сказала Псакі на регулярному брифінгу.

Вона зазначила, що зараз формується група з грошових переказів, яка повинна знайти спосіб переправлення грошей безпосередньо в руки кубинців.