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США сподіваються побачити Україну і Грузію в складі НАТО, - постпред

Новини » Політика    01.04.2019 - 13:05
США сподіваються побачити Україну і Грузію в складі НАТО, - постпред
Фото: Кей Бейлі Хатчінсон (flickr.com/onecentsolution)

Україна і Грузія тісно співпрацюють з альянсом

Сполучені Штати Америки сподіваються, що в майбутньому Україна отримає членство в НАТО. Про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, передає "ІнтерфаксУкраїна".

За словами представниці США при НАТО, Україна і Грузія тісно співпрацюють з альянсом і вона сподівається, що країни одного разу зможуть стати членами НАТО.

"У нас тісний союз з Україною і Грузією. І ми продовжимо і далі розвивати його", - заявила вона.

На питання, чи визнають в НАТО прогрес з боку України та Грузії на шляху до Північноатлантичного альянсу, Хатчінсон відповіла позитивно.

"Це народи, які провели реформи в своїх країнах. У них є дух, що дуже важливо. У нас тісний союз з Україною і Грузією. Ми продовжимо працювати над ним", - зазначила вона.

В НАТО неодноразово заявляли, що підтримують Україну і Грузію в їх прагненні приєднатися до альянсу. Зокрема, про це неодноразово говорив генеральний секретар НАТО Йенс Сталтенберг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд запускає новий інноваційний проект по підготовці стратегічних документів разом з канадським проектом EDGE, який створений для технічної допомоги Україні.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Грузія є унікальним партнером Північноатлантичного альянсу, і в підсумку вона обов'язково стане його членом.

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