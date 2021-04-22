У США почалися слухання через применшення фармкомпаніями ризиків залежності від знеболюючих

У Каліфорнії почався великий судовий розгляд за фактом заниження компаніями Johnson & Johnson, підрозділом Allergan AbbVie, Teva і Endo опіоїдної залежності від препаратів для підвищення продажів своїх сильнодіючих знеболюючих.
Про це повідомляє Медичний портал Fierce Pharma.
Як зазначає видання, округи Санта-Клара, Лос-Анджелес, Оріндж подали в суд на ці компанії, вимагаючи відшкодування збитку в розмірі 50 млрд доларів.
"Всього в судах США сьогодні знаходиться понад 3400 позовів зі штатів і міст проти виробників і дистриб'юторів опіоїдів, і цей судовий процес може посилити тиск на компанії", - йдеться в статті.
Варто відзначити, що це друга велика справа про опіоїди в США, яка буде розглядатися в суді після того, як штат Оклахома успішно виграв позов проти компанії J&J у 2019 році.
Штат вимагав 572 млн дол компенсації, але суддя зменшив цю суму до 465 млн дол. J&J подала апеляцію і "вважає, що у неї є вагомі підстави для скасування цього судового рішення", про що компанія заявила в щорічному звіті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) в лютому.
Торік J&J і три найбільші дистриб'ютори ліків в країні - AmerisourceBergen, Cardinal Health і McKesson - запропонували угоду на 26 млрд дол зі штатами та містами. Угода все ще знаходиться на розгляді, але, за даними Комісії з цінних паперів і бірж США, J&J виділила 5 млрд дол на врегулювання претензій по опіоїдів.
Teva, своєю чергою, запропонувала 250 млн дол готівкою і безкоштовні ліки на суму 23 млрд дол для врегулювання претензій до компанії, але ця пропозиція також ще не врегульована. Ще в лютому генеральний директор Teva Карі Шульц сказав аналітикам, що, на його думку, компанія "близька" до підписання угоди, але є "різниця між близькістю і остаточним підписанням чого-небудь".
"Я думаю, що нам потрібен поштовх, щоб всі зібралися разом і остаточно врегулювали суперечки в цій області судових розглядів з приводу опіоїдів", - додав він.
Тепер, йдеться у статі, коли судові процеси відновлюються після затримок через пандемію Covid-19, тиск інтенсивних і дорогих судових розглядів може змусити сторони дійти згоди.
Тим часом пишуть журналісти, в наступному місяці три дистриб'ютори лікарських засобів за аналогічними позовами постануть перед судом в Західній Вірджинії. Ще один судовий розгляд намічено на червень в Нью-Йорку у справі проти виробників і дистриб'юторів ліків.
За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в період з 1999 по 2019 рік від передозування опіоїдами в США померло близько 500 тисяч осіб.
Крім чотирьох виробників ліків, які постануть перед судом в Каліфорнії, ще один постачальник опіоїдів, Purdue Pharma, оголосив про банкрутство і веде переговори про виплату мільярдів своїм кредиторам.
Нагадаємо, суд Франції оштрафував одну з найбільших фармацевтичних компаній країни Servier на 2,7 мільйона євро, визнавши її винною в обмані і ненавмисному вбивстві через ліки проти діабету Mediator, які спричинили смерть близько 2 тисяч осіб.
Раніше словенського фармгіганта KRKA звинуватили в тому, що компанія понад 10 років займалася підкупом лікарів в Румунії. За даними ЗМІ, компанія виплачувала лікарям близько 10% від вартості виписаних рецептів. Завдяки такій схемі KRKA різко підвищила продажу, а держава закуповувала препарати компанії на суму кілька мільйонів євро в рік.
У 2014 році Єврокомісія оштрафувала на 427,7 млн євро кілька фармацевтичних компаній, викритих у монопольній змові.
За даними Єврокомісії, компанії KRKA, Lupin, Teva, Matrix і Niche/Unichem домовилися з французьким фармгігантів Servier. Учасники угоди пообіцяли почекати з випуском своїх генеричних препаратів від тиску, які конкурували б з оригінальним препаратом "Периндоприл". В результаті KRKA заплатила 10 млн євро штрафу.