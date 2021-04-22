У США почалися слухання через применшення фармкомпаніями ризиків залежності від знеболюючих

У Каліфорнії почався великий судовий розгляд за фактом заниження компаніями Johnson & Johnson, підрозділом Allergan AbbVie, Teva і Endo опіоїдної залежності від препаратів для підвищення продажів своїх сильнодіючих знеболюючих.

Як зазначає видання, округи Санта-Клара, Лос-Анджелес, Оріндж подали в суд на ці компанії, вимагаючи відшкодування збитку в розмірі 50 млрд доларів.

"Всього в судах США сьогодні знаходиться понад 3400 позовів зі штатів і міст проти виробників і дистриб'юторів опіоїдів, і цей судовий процес може посилити тиск на компанії", - йдеться в статті.

Варто відзначити, що це друга велика справа про опіоїди в США, яка буде розглядатися в суді після того, як штат Оклахома успішно виграв позов проти компанії J&J у 2019 році.

Штат вимагав 572 млн дол компенсації, але суддя зменшив цю суму до 465 млн дол. J&J подала апеляцію і "вважає, що у неї є вагомі підстави для скасування цього судового рішення", про що компанія заявила в щорічному звіті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) в лютому.

Торік J&J і три найбільші дистриб'ютори ліків в країні - AmerisourceBergen, Cardinal Health і McKesson - запропонували угоду на 26 млрд дол зі штатами та містами. Угода все ще знаходиться на розгляді, але, за даними Комісії з цінних паперів і бірж США, J&J виділила 5 млрд дол на врегулювання претензій по опіоїдів.

Teva, своєю чергою, запропонувала 250 млн дол готівкою і безкоштовні ліки на суму 23 млрд дол для врегулювання претензій до компанії, але ця пропозиція також ще не врегульована. Ще в лютому генеральний директор Teva Карі Шульц сказав аналітикам, що, на його думку, компанія "близька" до підписання угоди, але є "різниця між близькістю і остаточним підписанням чого-небудь".

"Я думаю, що нам потрібен поштовх, щоб всі зібралися разом і остаточно врегулювали суперечки в цій області судових розглядів з приводу опіоїдів", - додав він.

Тепер, йдеться у статі, коли судові процеси відновлюються після затримок через пандемію Covid-19, тиск інтенсивних і дорогих судових розглядів може змусити сторони дійти згоди.

Тим часом пишуть журналісти, в наступному місяці три дистриб'ютори лікарських засобів за аналогічними позовами постануть перед судом в Західній Вірджинії. Ще один судовий розгляд намічено на червень в Нью-Йорку у справі проти виробників і дистриб'юторів ліків.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в період з 1999 по 2019 рік від передозування опіоїдами в США померло близько 500 тисяч осіб.

Крім чотирьох виробників ліків, які постануть перед судом в Каліфорнії, ще один постачальник опіоїдів, Purdue Pharma, оголосив про банкрутство і веде переговори про виплату мільярдів своїм кредиторам.