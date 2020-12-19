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У США почалися поставки вакцини Moderna від COVID-19

Автор: Роман Тверденко

У США розпочали постачання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna. Препарат повинні доставити в найближчі дні в 3,7 тисяч населених пунктів.

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Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що перші дози потраплять у руки медиків до понеділка. В цілому ж 20 мільйонів доз вакцини Moderna повинні бути доставлені до першого тижня січня, хоча спочатку плани були на більш швидку доставку ліків.

Нагадаємо, в п'ятницю управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалив вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Також в суботу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні одержав щеплення від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

Крім цього, Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз.

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