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США почали вакцинацію від коронавірусу препаратом Moderna

Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки почали вакцинувати населення від коронавірусу препаратом компанії Moderna. До цього американців вакцинували лише розробкою Pfizer/BioNTech.

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Про це повідомив американський телеканал CNN.

Як розповіли в Міністерстві охрони здоров'я США, застосування вакцини Moderna буде ширшим, ніж застосування Pfizer. В рамках першої хвилі вакцину доставлять у понад 3500 пунктів. Це пояснюється тим, що вакцина Moderna менш вибаглива до умов зберігання.

"По мірі того, як ми будемо просуватися вперед, штати зможуть самостійно коригувати, куди вони хочуть відправити ті дози вакцини, щоб задовольнити власні потреби", - пояснив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар.

Нагадаємо, 14 грудня у США почалася масова вакцинація від коронавірусу після схвалення препарату компаній Pfizer та BioNTech. Першою від коронавірусу вакцинували медсестру з Нью-Йорка.

Наприкінці минулого тижня США схвалили ще одну вакцину від коронавірусу. Другою схваленою вакциною стала розробка компанії Moderna.

Як писало РБК-Україна, того ж дня США отримали першу партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Прогноз погоди
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