У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: 13 людей поранено, 1 вбито

Стрілянина сталася в продуктовому магазині Kroger в четвер вдень в передмісті Мемфіса після 13:30 за місцевим часом.

Начальник поліції Колліервілля Дейл Лейн повідомив, що Одна людина була вбита в результаті стрілянини.

Сам підозрюваний помер від вогнепального поранення, яке, на думку влади, він завдав самому собі.

"Автомобіль підозрюваного в стрільбі знаходиться на стоянці, і ми чекаємо, коли з'явиться додаткове обладнання, щоб ми могли безпечно перевірити цей транспортний засіб, а також деяке майно, яке було при ньому", - сказав Лейн.

Також, за словами поліцейських, люди в паніці ховалися і рятували життя всіма можливими способами.

"Ми виявили, що люди ховаються в морозильних камерах і в замкнених офісах ... вони робили те, чого їх навчили: бігати, ховатися, битися", - зазначив Лейн.