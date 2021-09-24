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У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: 13 людей поранено, 1 вбито

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США, П'ятниця 24 вересня 2021 01:13
У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: 13 людей поранено, 1 вбито Фото: у супермаркеті Kroger чоловік влаштував стрілянину (twitter.com/neeneebucket)
Автор: Наталья Скороход

У штаті Теннессі в США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті "Kroger". В результаті поранення отримали не менше 13 осіб, 1 людина вбита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Стрілянина сталася в продуктовому магазині Kroger в четвер вдень в передмісті Мемфіса після 13:30 за місцевим часом.

Начальник поліції Колліервілля Дейл Лейн повідомив, що щонайменше 12 осіб були доставлені в місцеві лікарні, ще одна людина прийшла сама в лікарню для лікування. Деякі постраждалі також були доставлені в Regional One Health Medical Center, травматологічний центр першого рівня. Одна людина була вбита в результаті стрілянини.

Сам підозрюваний помер від вогнепального поранення, яке, на думку влади, він завдав самому собі.

"Автомобіль підозрюваного в стрільбі знаходиться на стоянці, і ми чекаємо, коли з'явиться додаткове обладнання, щоб ми могли безпечно перевірити цей транспортний засіб, а також деяке майно, яке було при ньому", - сказав Лейн.

Також, за словами поліцейських, люди в паніці ховалися і рятували життя всіма можливими способами.

"Ми виявили, що люди ховаються в морозильних камерах і в замкнених офісах ... вони робили те, чого їх навчили: бігати, ховатися, битися", - зазначив Лейн.

Нагадаємо, що у США чоловік обстріляв зупинку, на якій очікували транспорту школярі. Одна дитина загинула.

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