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У США чоловік викрав автомобіль з COVID-вакцинами всередині

Автор: Дмитро Левицький

В американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль. В салоні викраденої машини були флакони з вакциною від коронавірусу.

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Про це повідомляє телеканал ABC News.

Інцидент стався у середу близько 16:00 за місцевим часом. Чоловік викрав автомобіль зі стоянки

В поліції розповіли, що чоловік викрав сірий

Нагадаємо, в Інтерполі попереджали, що з початком вакцинації від коронавірусу у світі очікується поява злочинів, пов'язаних з вакцинами. Інтерпол очікував можливих викрадень або продажу підроблених вакцин від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці грудня в Інтерполі прогнозували різке зростання злочинності через COVID-вакцини.

Крім того, в Європолі попереджали про шахрайство з вакцинами від коронавірусу. У мережі почали з'являтися фіктивні оголошення про продаж COVID-вакцин.

Прогноз погоди
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