У США чоловік відкрив стрілянину в клініці, п'ять осіб постраждали

В американському місті Баффало штату Міннесота сталася стрілянина в медичній клініці. В результаті події отримали поранення щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє місцева газета Star Tribune .

Жінка з трьома вогнепальними пораненнями був доставлений на машині швидкої допомоги в Північну Меморіальну лікарню охорони здоров'я в Роббинсдейлі, куди були доставлені ще двоє.

Ще двох постраждалих доставили в госпіталь Буффало.

Видання Associated Press повідомляє, що чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.

Фото: місце події (twitter.com/HeidiWigdahl)