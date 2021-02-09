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У США чоловік відкрив стрілянину в клініці, п'ять осіб постраждали

Новость на русском → Баффало, Вівторок 09 лютого 2021 21:11
У США чоловік відкрив стрілянину в клініці, п'ять осіб постраждали Фото: місце події (twitter.com/HeidiWigdahl)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Баффало штату Міннесота сталася стрілянина в медичній клініці. В результаті події отримали поранення щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє місцева газета Star Tribune.

Жінка з трьома вогнепальними пораненнями був доставлений на машині швидкої допомоги в Північну Меморіальну лікарню охорони здоров'я в Роббинсдейлі, куди були доставлені ще двоє.

Ще двох постраждалих доставили в госпіталь Буффало.

Видання Associated Press повідомляє, що чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.

Фото: місце події (twitter.com/HeidiWigdahl)

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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