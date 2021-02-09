У США чоловік відкрив стрілянину в клініці, п'ять осіб постраждали
В американському місті Баффало штату Міннесота сталася стрілянина в медичній клініці. В результаті події отримали поранення щонайменше п'ять осіб.
Жінка з трьома вогнепальними пораненнями був доставлений на машині швидкої допомоги в Північну Меморіальну лікарню охорони здоров'я в Роббинсдейлі, куди були доставлені ще двоє.
Ще двох постраждалих доставили в госпіталь Буффало.
Видання Associated Press повідомляє, що чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали.
Фото: місце події (twitter.com/HeidiWigdahl)
Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.
Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.