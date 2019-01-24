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У США чоловік відкрив стрілянину у банку, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 00:52
У США чоловік відкрив стрілянину у банку, є загиблі
Фото: стрілянина в банку у Флориді (скріншот відео)

В результаті події загинули п'ять осіб

У Соедииненных Штатах у місті Себринг (штат Флорида) внаслідок стрілянини в будівлі банку SunTrust загинули щонайменше п'ять осіб. Про це заявив шеф поліції міста Карл Хоглунд, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"21-річний підозрюваний, ідентифікований як Зефен Ксав'єр, зайшов у банк SunTrust в Себрінгі і почав стріляти", - розповів Хоглунд.

За інформацією агентства, підозрюваний сам зв'язався з поліцією і заявив, що він здійснив кілька пострілів всередині банку.

Коли поліцейські прибули на місце, вони оточили периметр і спробували домовитися з чоловіком, але він відмовився залишати банк і здався після того, як в будівлю увійшли співробітники штурмової групи.Детальної інформації про жертви і постраждалих поки немає.

 

Фото: на місці стрілянини у Флориді

Нагадаємо, 14 січня в Сполучених Штатах в Солт-Лейк-Сіті невідомий відкрив стрілянину в торговому центрі, в результаті чого отримали поранення щонайменше дві людини.

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