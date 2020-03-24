США можуть стати новим епіцентром коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує значне прискорення поширення коронавірусу у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ВООЗ, 85% заражень, які сталися за останню добу, припадають на Європейський союз і США. 40% з них сталися в Штатах.

"Зараз ми спостерігаємо дуже значне прискорення випадків в США. Там дуже великий спалах і спалах, який посилюється. Тому у них є такий потенціал", - заявила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс, відповідаючи на запитання, чи можуть США стати новим епіцентром COVID-19.

На даний момент Штати займають третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом. Станом на 14:00 24 березня, в США зафіксовано 46 450 випадків інфікування. Підтверджено 593 смерті від інфекції. При цьому досі не повідомлялося про людей, які одужали.

Нагадаємо, близько третини всіх випадків зараження COVID-19 у США зареєстровано у Нью-Йорку.

Як повідомляло РБК-Україна, в Італії, який став епіцентром коронавіруса після Китаю, лікарі другий день поспіль фіксують зниження смертності від вірусу.