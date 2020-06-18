У США можуть стратити поліцейського, який застрелив учасника протестів в Атланті

Колишній офіцер поліції міста Атланта (США, штат Джорджія) Гарретт Рольфі був звинувачений у вбивстві 27-річного темношкірого Рэйшарда Брукса. Брукс був застрелений під час протестів через нетерпимості поліції до інших рас.

Про це повідомляє CNN.

Поліцейському Рольфі зачитали звинувачення в скоєнні кримінального злочину і нападі з вогнепальною зброєю. Поліцейському загрожує довічне ув'язнення або смертна кара у разі засудження.

Поліцейського звільнили після стрілянини. За інформацією CNN, в поліції Рольфі працював з 2013 року. За весь час його кар'єри у нього були кілька скарг. Зокрема, скарги про застосування ним сили надходили в поліцію ще в 2016 році, в результаті чого поліцейський отримав догану.

Відзначимо, недавно президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції. Документ передбачає вдосконалення програм атестації та підготовки поліцейських та розширення можливостей в сфері охорони психічного здоров'я.

Нагадаємо, 14 червня в Атланті (штат Джорджія) загинув 27-річний афроамериканець Рэйшард Брукс на тлі акцій протесту, після чого глава поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.