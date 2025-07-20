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В США самолет сумел вернуться в аэропорт с горящим двигателем: появилось видео момента

Иллюстративное фото: самолет авиакомпании Delta Airlines (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines сумел вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после пожара в двигателе. Авиалайнер удалось посадить несмотря на то, что его двигатель был охвачен пламенем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание пишет, что Boeing 767-400 рейса "Лос-Анджелес - Атланта" едва не потерпел крушение из-за пожара. Один из двигателей вспыхнул во время взлета.

Несмотря на пламя, охватившее левый двигатель, авиалайнеру удалось развернуться, сделать круг и безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

"Рейс 446 авиакомпании Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета из-за признаков проблемы с левым двигателем самолета", - прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.

Ситуация с самолетом попала на видео и была опубликована на YouTube-канале LA Flights. На видеозаписи можно увидеть, что левый двигатель самолета горит, однако пилотам удалось зайти на маневр и посадить самолет.

 

 

Напомним, что 20 июля в Австралии произошла авиакатастрофа. Вблизи Оаки, к западу от Брисбена, разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли двое мужчин.

В России 16 июля нашли пропавший вертолет Ми-8, который почти двое суток был без связи. Воздушное судно врезалось в сопку в Хабаровском крае - все пятеро на борту погибли.

Также напомним, что медицинский самолет разбился в британском аэропорту "Лондон Саутенд" 13 июля. Это произошло во время взлета. На борту было четыре человека, все они погибли в результате аварии.

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