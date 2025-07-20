В США самолет сумел вернуться в аэропорт с горящим двигателем: появилось видео момента

В Соединенных Штатах пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines сумел вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после пожара в двигателе. Авиалайнер удалось посадить несмотря на то, что его двигатель был охвачен пламенем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Издание пишет, что Boeing 767-400 рейса "Лос-Анджелес - Атланта" едва не потерпел крушение из-за пожара. Один из двигателей вспыхнул во время взлета.

Несмотря на пламя, охватившее левый двигатель, авиалайнеру удалось развернуться, сделать круг и безопасно приземлиться на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

"Рейс 446 авиакомпании Delta вернулся в Лос-Анджелес вскоре после вылета из-за признаков проблемы с левым двигателем самолета", - прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.