У США великі компанії самостійно тестують своїх працівників на COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Американські компанії намагаються відновити бізнес-діяльність та запобігти інфекції на робочих місцях

У США великі компанії, які відновили роботу після карантину через коронавірус, почали самостійно проводити тестування своїх працівників на COVID-19. Крім проходження тестів, працівники цих компаній мають носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що тестувати своїх співробітників у спеціально встановлених наметах або у клініках почали один з провідних м'ясовиробників США Smithfield Foods, автомобільний гігант Ford Motor, а також компанія у сфері охорони здоров'я UnitedHealth Group. Крім того, працівники цих компаній отримують тестові набори поштою.

Таким чином компанії намагаються відновити бізнес-діяльність та запобігти інфекції на робочих місцях.

Нагадаємо, американський віце-президент Майк Пенс заявив, що всі штати почали запускати свою економіку після карантину.

Президент США Дональд Трамп очікує, що в третьому кварталі 2020 почнеться рух до відновлення економіки країни.

Раніше Трамп заявив, що не виключає нових жертв серед американців від коронавірусу після того, як американські штати поступово почнуть послаблювати карантинні обмеження.

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Автор: Надія Собенко