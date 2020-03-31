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У США коронавірусом заразилися вже майже 164 тис. осіб

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 06:12
У США коронавірусом заразилися вже майже 164 тис. осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Близько 6 тис. людей вже одужали

У США зафіксували вже 163, 8 тис. випадкыв захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Університету Джонса Хопкінса.

Згідно зі статистикою, померли понад 3 тис. пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус. Найбільшу частину смертельних випадків зафіксували в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Майже 5,9 тис. осіб вже одужали.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні правила соціального дистанціювання через коронавірус можуть бути посилені, а обмеження на поїздки в Китай і Європу залишаться в силі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Тампа, штат Флорида, поліцейські заарештували пастора місцевої церкви, який проводив церковну службу всупереч карантинних обмежень.

РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19 до 30 квітня.

На думку президента США Дональда Трампа, якщо в країні від коронавіруса COVID-19 помре від 100 до 200 тисяч американців - це буде хорошим результатом.

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