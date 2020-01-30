У США коронавірус вперше передався від людини до людини

У Сполучених Штатах новий коронавірус вперше передався від людини до людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, це вже шостий підтверджений випадок захворювання коронавірусом з Китаю на території США.

Наголошується, що хворим є чоловік, дружина якого нещодавно повернулася з поїздки в Ухань. Жінка в

Нагадаємо, 30 січня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак з українцями, яких евакуювали з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавіруса. З китайського Санья додому повернулися 158 українців.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що кількість хворих коронавірусом в Китаї за станом на 30 січня досягла 7830 осіб, з яких 170 людей загинули.