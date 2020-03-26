У США коронавірус підтвердили у понад 75 тисяч осіб

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Сполучених Штатах Америки перевищила сьогодні 75 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

За даними центру, який веде облік випадків коронавірусу у світі, станом на вечір 26 березня у США коронавірус діагностували у 75 233 американців. Жертвами COVID-19 стали 1 070 осіб. Відомо про 619 випадків одужання від коронавірусу.

Наразі США займають третю позицію серед всіх країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. На першому місці поки залишається Китай (81 782), однак до його показників вже наблизилася Італія (80 539).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість випадків коронавірусу у світі сьогодні перевищила 500 тисяч. Від захворювання коронавірусом померли понад 23 тисячі жителів планети. Понад 122 тисячі пацієнтів вже одужали від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що в Італії кількість смертей від коронавірусу перевищила 8 тисяч. Лише за останню добу в країні жертвами коронавірусу стали 662 людини. Понад 10 тисяч італійців вже одужали.

Крім того, в Україні станом на ранок 26 березня було офіційно підтверджено 156 випадків коронавірусу. Відомо про 5 смертей від коронавірусу.