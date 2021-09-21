У США кількість смертей від COVID досягла рівня пандемії іспанки

Експерти попереджають, що поширення штаму "Дельта" призводить системи охорони здоров'я в найбільш постраждалих штатах до кризи і ставить під загрозу економічне відновлення США.

За їх словами, політичні розбіжності з приводу носіння масок, обов'язкової вакцинації і повторних щеплень продовжують ускладнювати боротьбу з пандемією і ризикують її затягнути.

Згідно з останньою оцінкою Університету Джона Хопкінса, число померлих від COVID в США склало 675 446 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість смертей в США від іспанського грипу, найважчої пандемії в новітній історії.

Точних підрахунків на початку XX століття не проводилися, але за приблизними розрахунками центрів з контролю і профілактики захворювань США від нього в Сполучених Штатах загинули близько 675 тисяч осіб. При цьому по всьому світу загинули не менше 50 млн осіб.