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У США кількість смертей від COVID досягла рівня пандемії іспанки

Автор: Валерія Поліщук

У Сполучених Штатах кількість загиблих від коронавірусу перевищила кількість жертв пандемії іспанки. Рубіж збігся з новою хвилею важких захворювань і госпіталізацій від COVID серед в основному невакцинованих людей в південних і середньо-західних штатах США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Експерти попереджають, що поширення штаму "Дельта" призводить системи охорони здоров'я в найбільш постраждалих штатах до кризи і ставить під загрозу економічне відновлення США.

За їх словами, політичні розбіжності з приводу носіння масок, обов'язкової вакцинації і повторних щеплень продовжують ускладнювати боротьбу з пандемією і ризикують її затягнути.

Згідно з останньою оцінкою Університету Джона Хопкінса, число померлих від COVID в США склало 675 446 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки загальна кількість смертей в США від іспанського грипу, найважчої пандемії в новітній історії.

Точних підрахунків на початку XX століття не проводилися, але за приблизними розрахунками центрів з контролю і профілактики захворювань США від нього в Сполучених Штатах загинули близько 675 тисяч осіб. При цьому по всьому світу загинули не менше 50 млн осіб.

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