США відомо про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС, - Держдеп

"Нам відомо про повідомлення, що російські співробітники знущалися і примушували (персонал ЗАЕС - ред.)", - заявив Прайс.

За його словами, такі дії з боку росіян є безрозсудними, оскільки вони впливають на ядерну безпеку станції.

"Ми вітаємо українську владу і операторів за їх прихильність ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудне нехтування Росією ядерною безпекою", - додав Прайс.

Він підкреслив, що МАГАТЕ необхідно отримати доступ до станції, щоб забезпечити безпеку і збереження заводу і провести моніторинг ядерного матеріалу.