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США відомо про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС, - Держдеп

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Вашингтон, Четвер 18 серпня 2022 22:22
США відомо про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

США знають про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса, яку наводить CNN.

"Нам відомо про повідомлення, що російські співробітники знущалися і примушували (персонал ЗАЕС - ред.)", - заявив Прайс.

За його словами, такі дії з боку росіян є безрозсудними, оскільки вони впливають на ядерну безпеку станції.

"Ми вітаємо українську владу і операторів за їх прихильність ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудне нехтування Росією ядерною безпекою", - додав Прайс.

Він підкреслив, що МАГАТЕ необхідно отримати доступ до станції, щоб забезпечити безпеку і збереження заводу і провести моніторинг ядерного матеріалу.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (АЕС) персонал тримають у заручниках і піддають тортурам.

Також ми писали, що керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодара через погрози окупантів.

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