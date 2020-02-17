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США ізолювали 14 інфікованих коронавірусом американців з Diamond Princess

Новини » В світі     17.02.2020 - 20:36
США ізолювали 14 інфікованих коронавірусом американців з Diamond Princess
Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (DPA/Kyodo)

Інфікованих американців перевозили в спеціальних зонах літака

Сполучені Штати Америки відправили на 14-денний карантин понад 300 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що у 14 громадян виявили коронавірус COVID-19. Їх перевозили окремо від інших пасажирів у спеціальних зонах літака.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилося інфікування китайським коронавірусом COVID-19.

Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходиться 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

Всього на борту круїзного лайнера знаходиться 3700 пасажирів. Станом на 17 лютого 454 особи були інфіковані коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Італія, США і Канада заявили про евакуацію своїх громадян з лайнера. При цьому очікувалося, що Diamond Princess буде знятий з карантину 19 лютого. Водночас, український уряд поки не планує евакуацію своїх громадян з лайнера.

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