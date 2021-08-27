США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів

Її запитали, чи вважає Вашингтон, що американські військовослужбовці можуть піддатися в Кабулі ще одній атаці до завершення операції з евакуації 31 серпня.

"Члени нашої команди з національної безпеки заявили, що мова йде про загрози, що зберігаються. Ми уважно стежимо за ними. Воєначальники на місцях роблять кроки щодо захисту наших військ", - додала вона.

Псакі зазначила, що залишилося евакуювати з Афганістану близько 1,5 тис.американців.

За її словами, державні прапори будуть приспущені на всій території США на знак скорботи за загиблими в терористичній атаці в Кабулі.