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США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів

Автор: Артур Родивилов

Американська влада допускає, що ЗС США в Афганістані можуть піддатися новим атакам до завершення евакуації з республіки. Вашингтон не змінив планів вивести війська до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Її запитали, чи вважає Вашингтон, що американські військовослужбовці можуть піддатися в Кабулі ще одній атаці до завершення операції з евакуації 31 серпня.

"Члени нашої команди з національної безпеки заявили, що мова йде про загрози, що зберігаються. Ми уважно стежимо за ними. Воєначальники на місцях роблять кроки щодо захисту наших військ", - додала вона.

Псакі зазначила, що залишилося евакуювати з Афганістану близько 1,5 тис.американців.

За її словами, державні прапори будуть приспущені на всій території США на знак скорботи за загиблими в терористичній атаці в Кабулі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що в повній мере несе відповідальність за останні події в Афганістані.

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Кабул