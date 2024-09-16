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В США идентифицировали подозреваемого во второй попытке убийства Трампа, - CNN

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ФБР идентифицировали подозреваемого в деле о второй попытке покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа как 58-летнего Райана Рута. В его прошлом – восемь арестов, вероятно, за незначительные правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Телеканал в этой информации ссылается на три источника в правоохранительных органах.

Специальная группа Конгресса по расследованию первой попытки убийства Трампа требует брифинга с Секретной службой после воскресного инцидента в гольф-клубе Трампа во Флориде.

По словам источников, представители разведки США недавно проинформировали представителей кампании Трампа о новых признаках того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его окружения.

Сам Трамп заявил в электронном письме по сбору средств, что после инцидента во Флориде его "решительность стала еще сильнее".

 

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.

Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана, направленной на президентскую кампанию Трампа.

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Дональд Трамп