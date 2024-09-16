В США идентифицировали подозреваемого во второй попытке убийства Трампа, - CNN

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.

Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с хакерской атакой Ирана, направленной на президентскую кампанию Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.