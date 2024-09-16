В США идентифицировали подозреваемого во второй попытке убийства Трампа, - CNN

В ФБР идентифицировали подозреваемого в деле о второй попытке покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа как 58-летнего Райана Рута. В его прошлом – восемь арестов, вероятно, за незначительные правонарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Телеканал в этой информации ссылается на три источника в правоохранительных органах. Специальная группа Конгресса по расследованию первой попытки убийства Трампа требует брифинга с Секретной службой после воскресного инцидента в гольф-клубе Трампа во Флориде. По словам источников, представители разведки США недавно проинформировали представителей кампании Трампа о новых признаках того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его окружения. Сам Трамп заявил в электронном письме по сбору средств, что после инцидента во Флориде его "решительность стала еще сильнее".