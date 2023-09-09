В США идентифицировали останки двух жертв теракта 11 сентября

Власти подтвердили идентификацию останков мужчины и женщины за несколько дней до 22-й годовщины теракта с захватом самолета, в результате которого погибли около 3 тысяч человек в Нижнем Манхэттене. Их имена не разглашаются по просьбе семей.

Издание отмечает, что к настоящему времени медицинская экспертиза Нью-Йорка смогла установить связь между останками 1649 жертв Всемирного торгового центра, что представляет собой кропотливый процесс, основанный на использовании передовых методов секвенирования ДНК для исследования фрагментов тел, найденных под обломками.

По словам экспертов, благодаря усовершенствованию технологии секвенирования, в том числе повышению чувствительности тестов и ускорению сроков их проведения, удалось идентифицировать останки, которые на протяжении десятилетий оставались не идентифицируемыми по ДНК.

Теракт 11 сентября

Теракты 11 сентября 2001 года - серия из четырех скоординированных терактов, совершенных в США террористами "Аль-Каиды". В 08:46 11 сентября четыре группы террористов (19 человек) захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Террористы направили два самолета на башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню центра, а рейс 175 United Airlines - в южную.

В результате обе башни обрушились, вызвав вокруг серьезные разрушения.

Третий самолет (рейс 77 American Airlines), захваченный пятью террористами, был направлен на здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Четвертый самолет (рейс 93 United Airlines) упал на поле в штате Пенсильвания.

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