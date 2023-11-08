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США хотят "задушить" российский газовый проект "Arctic LNG 2"

Фото: США хотят прекратить проект "Arctic LNG 2" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки хотят добиться прекращения российского газового проекта "Arctic LNG 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатта.

Помощник госсекретаря США по энергетике заявил, что они стремятся к прекращению проекта "Arctic LNG 2".

"На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Arctic LNG 2"... Наша цель - задушить его", - сказал Пайатт.

Проект "Arctic LNG 2"

"Arctic LNG 2" - проект компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа.

Заметим, что 2 ноября этого года, на фоне российского вторжения в Украину, проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.

Заметим, оператором проекта и владельцем всех активов является ООО "Arctic LNG 2", совместное предприятие:

  • ПАТ "НОВАТЕК" (60%);
  • концерна TotalEnergies (10%);
  • китайских корпораций CNPC (10%);
  • CNOOC (10%);
  • JAPAN ARCTIC LNG (консорциум японских компаний MITSUI и JOGMEC) (10%).

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, необходимым для производства электроники.

Ранее мы сообщали, что в США двое россиян и американец поставляли в РФ детали для танков и вертолетов.

Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти 

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯпонияСанкции против России