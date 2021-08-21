США готуються повністю визнати одну з трьох зареєстрованих вакцин

Раніше повідомлялося, що препарат від Pfizer міг бути повністю схвалений до Дня праці, який випадає цього року на 6 вересня.

При цьому, як зазначає The New York Times, фахівці FDA розраховували завершити процес розгляду заявки вже до п'ятниці, проте не встигли закінчити аналіз документів. У зв'язку з цим вакцина, як очікується, отримає схвалення регулятора в понеділок.

Як зазначає газета, повне схвалення застосування препарату може розширити можливості приватних і державних організацій щодо введення обов'язкової вакцинації.

Крім того, очікується, що заява регулятора підштовхне прищепитися тих американців, які нехтували вакцинацією препаратами, схваленими лише для екстреного використання. На цей час екстрене застосування вакцини BioNTech і Pfizer схвалено для людей старше 12 років.