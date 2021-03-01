RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США готують додаткові заходи через вбивство демонстрантів у М'янмі

Автор: Инна Собора

США планують ввести нові заходи проти М'янми у зв'язку з насильством щодо демонстрантів. Подробиці будуть відомі найближчі дні.

Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на сайті Білого дому.

Наголошується, що США стурбовані насильством військових М'янми проти мирних демонстрантів.

"Сьогоднішні вбивства являють собою ескалацію триваючого придушення демократичних протестуючих після перевороту 1 лютого", - йдеться в заяві.

Також США ще раз висловили солідарність з народом Бірми.

"Ми продовжимо тісно координувати свої дії з союзниками і партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі, щоб притягнути до відповідальності винних у насильстві і підсилити нашу підтримку народу Бірми. З цією метою ми готуємо додаткові заходи, щоб покласти додаткові витрати на тих, хто несе відповідальність за цю останню спалах насильства і недавній переворот. У найближчі дні нам буде чим поділитися", - зазначили в Білому домі.

Раніше Європейський союз засудив застосування сили з боку військових М'янми проти демонстрантів і пригрозив відповідними заходами через вбивства мирних демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в результаті силового розгону демонстрантів у М'янмі загинули 18 і поранено 30 демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МьянмаСанкції
Читайте також
Військові М'янми відсторонили постпреда при ООН за підтримку протестувальників
М'янма знову протестує проти перевороту: майже півтисячі затриманих
Прогноз погоди