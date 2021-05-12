США готові поділитись COVID-вакцинами з КНДР

Представники адміністрації вважають, що північнокорейці не будуть готові до співпраці зі США, поки не пройде загроза пандемії, що є однією з причин, чому спільне використання вакцин може "змастити колеса для початкової дипломатичної взаємодії".

Водночас деякі чиновники скептично ставляться до того, що будь-який гуманітарний крок притягне Північну Корею за стіл, враховуючи наполягання країни на звільненні від санкцій.

"Вакцинна дипломатія - це легка спроба подолати цей глухий кут, тому що адміністрація Байдена не може багато зробити щодо скасування санкцій, тому їм потрібно розглянути, як стимулювати Північну Корею", - сказала Сью Мі Террі, колишній корейський аналітик ЦРУ.

В цей час адміністрація переглядає всі свої плани щодо спільного використання вакцин та додаткових запасів іншими країнами, і Північна Корея - це лише невеличка частина цієї програми.