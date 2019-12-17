У США фургон в'їхав в супермаркет, є постраждалі

В Сполучених Штатах в місті Сіетл фургон в'їхав в супермаркет, в результаті чого постраждали щонайменше одинадцять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, всі постраждалі були госпіталізовані. Щонайменше три людини знаходяться в критичному стані.

"11 людей постраждали в понеділок вночі після того, як білий фургон в'їхав в супермаркет біля Сіетла", - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейського в окрузі Кінг Райана Абботта, двоє підозрюваних в'їхали в магазин, щоб скоїти крадіжку, після чого намагалися втекти.

Підозрювані були затримані, і зараз вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, в серпні 2019 року, у місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода з участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Крім того, на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб. На місце події виїхали співробітники Національного бюро з безпеки на транспорті, які повинні розібратися в тому, що трапилося.