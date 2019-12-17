ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США фургон в'їхав в супермаркет, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 16:22
У США фургон в'їхав в супермаркет, є постраждалі
Фото: місце події (seattletimes.com)

В результаті події постраждали щонайменше 11 людей

В Сполучених Штатах в місті Сіетл фургон в'їхав в супермаркет, в результаті чого постраждали щонайменше одинадцять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, всі постраждалі були госпіталізовані. Щонайменше три людини знаходяться в критичному стані.

"11 людей постраждали в понеділок вночі після того, як білий фургон в'їхав в супермаркет біля Сіетла", - йдеться в повідомленні.

За словами поліцейського в окрузі Кінг Райана Абботта, двоє підозрюваних в'їхали в магазин, щоб скоїти крадіжку, після чого намагалися втекти.

Підозрювані були затримані, і зараз вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, в серпні 2019 року, у місті Дейтон (штат Огайо) сталася дорожньо-транспортна пригода з участю викраденого поліцейського автомобіля, в результаті чого загинули двоє дітей і ще 10 осіб постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Крім того, на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб. На місце події виїхали співробітники Національного бюро з безпеки на транспорті, які повинні розібратися в тому, що трапилося.

Кількість постраждалих у ДТП з автобусом у Чернігівській області зросла У Чернігівській області зіткнулася вантажівка та пасажирський автобус, є загиблі
Новини України Сполучені Штати АмерикиДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся